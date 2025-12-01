De Laurentiis | Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!

Tweet di Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria per 1-0 del Napoli a Roma: “Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!” Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 30, 2025 L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!»

Altre immagini di un momento di profonda emozione con Edoardo De Laurentiis. Un umile omaggio del SSC Napoli al più grande di tutti i tempi. Sempre Diego - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente De Laurentiis e la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giuseppe Vessicchio, grande tifoso azzurro e indimenticabile direttore d'orchestra del Festival di Sanremo. Vai su X

Elezioni regionali, De Laurentiis si congratula con Fico per la vittoria: “In bocca al lupo, l’Italia avrà bisogno di questo Sud” - Con la conclusione delle elezioni politiche regionali in Campania, che hanno visto trionfare Roberto Fico, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è personalmente congratulato con il nuovo ... Secondo gonfialarete.com