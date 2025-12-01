De Laurentiis | Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!

Tweet di Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria per 1-0 del Napoli a Roma: “Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!” Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 30, 2025 L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

