De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato così al Gran Galà del Calcio. Queste le sue dichiarazioni sugli azzurri. A Sky a margine del Gran Galà del Calcio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato queste dichiarazioni. Gli azzurri affronteranno la Juve nel prossimo turno di Serie A, domenica allo Stadio Maradona. VITTORIA A ROMA – «Tutti fanno domande poco pertinenti. Se uno ha molti incidenti è chiaro che ci può essere un momento di sconforto che può contaminare lo spogliatoio, ci sono partite che vengono prese non come dovrebbero. Molti minimizzano il Bologna che è una grande squadra e che ha un grande allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Laurentiis esce allo scoperto: «Napoli più forte dell’anno scorso, convinto che faremo un grande campionato ma siamo tutti là»