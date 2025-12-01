de laurentiis copre di elogi italiano e lui ci ricorda la sua idea di difesa e prende tre gol in casa dalla cremonese 1 3

De Laurentiis copre di elogi Italiano e lui ci ricorda la sua idea di difesa e prende tre gol in casa dalla Cremonese Al gran galà del calcio, tra le tante cose, Aurelio De Laurentiis ha anche coperto di elogi Vincenzo Italiano e il suo Bologna. Italiano piace alla gente che piace, è un allenatore eternamente alla moda. Portatissimo negli ambienti dei competenti. Cui evidentemente De Laurentiis ambisce a far parte. «Molti minimizzano il Bologna che è una grande squadra e che ha un grande allenatore. Quando perdemmo contro il suo Spezia gli andai a fare i complimenti. Io sono rimasto sempre affezionato a Italiano, lo stimo e sta facendo un gran percorso». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

