De Laurentiis commenta l’attualità della Serie A | Calcio stravecchio ecco come bisogna svecchiarlo

Inter News 24 De Laurentiis, presidente del Napoli, sul futuro del calcio, criticando il sistema attuale e proponendo cambiamenti radicali.. A margine del Gran Galà del Calcio, in corso stasera a Milano, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti riguardo al futuro del calcio e alle difficoltà del sistema attuale. Il presidente azzurro ha parlato principalmente degli infortuni che, a suo dire, sono imponderabili e non prevedibili. «Il problema sono sempre gli infortuni che sono imponderabili: non si possono prevedere. Nessuno si sarebbe aspettato che sette giocatori di quel livello venissero a mancare», ha spiegato, aggiungendo che si tende sempre a esagerare nelle reazioni, trasformando un errore in una grande tragedia o una grande festa. 🔗 Leggi su Internews24.com

