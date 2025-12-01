Davide Ferrerio in coma dal 2022 per un pestaggio il calvario della famiglia | Il nostro è un dolore h24

I genitori e il fratello di Davide Ferrerio raccontano a Verissimo il dramma del giovane in coma da oltre tre anni dopo un pestaggio per uno scambio di persona. “A Davide è stata tolta la vita. È in stato vegetativo, l’hanno ucciso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Davide Ferrerio, lo strazio della famiglia in tv: “Quel figlio bellissimo davanti allo specchio, dopo 3 minuti era in arresto cardiaco”. Le lacrime di Silvia Toffanin - A ‘Verissimo’ i sogni infranti del 23enne bolognese in coma irreversibile dopo l’aggressione avvenuta per un tragico scambio di persona. Secondo ilrestodelcarlino.it

Davide Ferrerio in coma da 3 anni dopo pestaggio/ La storia: dallo scambio di persona all’aggressione - Davide Ferrerio, chi è il ragazzo di Bologna in coma irreversibile da 3 anni per un pestaggio nato da uno scambio di persona. Lo riporta ilsussidiario.net

Giusy Orlando e Massimiliano, chi sono genitori Davide Ferrerio/ Lettera al Papa “Non riusciamo a darci pace” - "Non riusciamo a darci pace", lettera al Papa per chiedere incontro ... Secondo ilsussidiario.net

Davide Ferrerio, i genitori a Verissimo: «È in coma irreversibile, nessuna speranza. Ecco quali furono le sue ultime parole» - Sono trascorsi tre anni da quell’aggressione che ha stravolto la vita di un ragazzo e della sua famiglia. Riporta msn.com

Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio: "Nostro figlio massacrato per uno scambio di persona" - A "Verissimo" i genitori del ragazzo in coma dal 2022, dopo un pestaggio, avvenuto a Crotone, per uno scambio di persona ... msn.com scrive

Ferrerio in coma dopo il pestaggio per uno scambio di persona, condanna definitiva per l'aggressore. La madre di Davide: «Passalacqua è un assassino» - È definitiva la condanna a 12 anni e 8 mesi di reclusione per Nicolò Passalacqua, il 25enne accusato di tentato omicidio per il brutale pestaggio con cui l’11 agosto 2022 mandò in coma irreversibile ... corrieredibologna.corriere.it scrive