Davide Ferrerio in coma dal 2022 per un pestaggio il calvario della famiglia | Il nostro è un dolore h24

I genitori e il fratello di Davide Ferrerio raccontano a Verissimo il dramma del giovane in coma da oltre tre anni dopo un pestaggio per uno scambio di persona. “A Davide è stata tolta la vita. È in stato vegetativo, l’hanno ucciso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

