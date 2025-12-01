David Neres ha finalmente capito il vento di Napoli

Quegli occhi con la palpebra calante così simili a quelli dei sognatori sembrano, spesso, vagare lontano, in un altrove onirico, fatto di altri paesaggi, altri suoni, altre abitudini. Sono occhi che cercano una felicità che non sembrano trovare, che contagiano il sorriso trasformandolo in broncio. Che si esprimono in movimenti sempre veloci e, quasi sempre, sfuggenti, anch'essi alla ricerca di qualcosa che sembra non raggiungibile. David Neres spesso vaga lontano, in preda a venti e onde che quasi tutti (tutti?) non riescono a vedere, che nemmeno il suo allenatore, Antonio Conte, riesce a percepire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - David Neres ha finalmente capito il vento di Napoli

News recenti che potrebbero piacerti

3 gol e 2 assist, tutti nelle ultime 6 partite. Ha già superato il numero di gol dell’intero 24/25. David Neres aura potentissima. - facebook.com Vai su Facebook

ITALIANO: Napoli vence a Roma com gol de David Neres e cola no Milan Vai su X

David Neres ha finalmente capito il vento di Napoli - Ha trovato, dietro al corpo immenso di Rasmus Højlund, un altro essere alieno al calcio come lui, q ... Da ilfoglio.it

Neres e la scena che ha fatto spaventare tutti i tifosi: le ultime sulle sue condizioni - David Neres è stato l'eroe azzurro nella vittoria del Napoli sul campo della Roma, ma ha generato anche un grande spavento quando al minuto 87' si è accasciato al ... Riporta tuttonapoli.net

Perché Neres ha chiesto il cambio? Le sue condizioni in vista della Juventus - Napoli per un fastidio alla coscia, ma si tratta solo di crampi. Segnala internapoli.it

Neres ok: solo crampi e disponibile per Juventus - Neres ok: solo crampi e disponibile per Juventus Il Napoli torna da Roma con tre punti pesantissimi e un protagonista assoluto: David Neres. Come scrive forzazzurri.net

Neres a DAZN: “Non sono mai andato via” - Il brasiliano dopo aver deciso la sfida ha risposto nel dopo gara alle domande dei cronisti. Come scrive mondonapoli.it

David Neres splende nel tridente di Conte: ora è lui l'uomo copertina del Napoli - L'ala brasiliana si conferma protagonista indiscussa per la seconda partita consecutiva, regalando al Napoli tre punti fondamentali che riportano i partenopei al primato in classifica, ora condiviso c ... Da msn.com