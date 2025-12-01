David Beckham al GP del Qatar ha l’orologio che potresti davvero regalarti a Natale
Al GP del Qatar c’era caldo, sabbia e il solito caos da penultimo round di Formula 1. Poi, all’improvviso, è spuntato David Beckham: completo in lino beige, passo sicuro e quell’aria da “non devo far niente, sono già l’evento”. Stava facendo un giro nel paddock e, come spesso accade, la metà delle persone ha iniziato a guardare più lui che i piloti. A catturare l’attenzione non è stato solo l’outfit, ma un dettaglio che ha parlato più di mille pose: l’orologio. Un nuovissimo Tudor Ranger con quadrante color sabbia e bracciale in acciaio. Perfetto con il lino, perfetto per Doha, perfetto per chi vuole sembrare elegante senza urlarlo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Esclusiva assoluta Optipoint Il nuovo David Beckham DB99 Origami, ispirato all’arte giapponese della piegatura, è disponibile in esclusiva sul nostro sito. Linee pulite, design minimal, struttura premium: un modello che non si vede in giro… e che al Black Fr - facebook.com Vai su Facebook
David Beckham è diventato "sir", in ginocchio da Re Carlo a Windsor #5novembre Vai su X
Kareena Kapoor Poses With David Beckham, Gordon Ramsay, Steve Harvey At F1 Qatar GP - Kareena Kapoor attended the 2025 Qatar Grand Prix and shared photos with David Beckham, Gordon Ramsay and Steve Harvey. Segnala news18.com
Manchester descends on Qatar! Sir David Beckham joins Man United team-mates at star-studded GP - Sir David Beckham led a heavyweight Manchester presence at the Qatar Grand Prix as the paddock filled with sporting royalty on a decisive Formula One weekend. Si legge su msn.com
David Beckham ‘catches up’ with former Brazilian footballer Ronaldo in Qatar - David Beckham enjoyed a game of padel with several famous faces from the sporting world, including Brazilian football legend Ronaldo. Come scrive uk.sports.yahoo.com