David Beckham al GP del Qatar ha l’orologio che potresti davvero regalarti a Natale

Al GP del Qatar c’era caldo, sabbia e il solito caos da penultimo round di Formula 1. Poi, all’improvviso, è spuntato David Beckham: completo in lino beige, passo sicuro e quell’aria da “non devo far niente, sono già l’evento”. Stava facendo un giro nel paddock e, come spesso accade, la metà delle persone ha iniziato a guardare più lui che i piloti. A catturare l’attenzione non è stato solo l’outfit, ma un dettaglio che ha parlato più di mille pose: l’orologio. Un nuovissimo Tudor Ranger con quadrante color sabbia e bracciale in acciaio. Perfetto con il lino, perfetto per Doha, perfetto per chi vuole sembrare elegante senza urlarlo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

