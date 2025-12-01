Danni falsi risarcimenti veri | truffa assicurativa denunciata da UnipolSai

Vimodrone (Milano), 1 dicembre 2025 – Gli incidenti stradali o gli atti vandalici e i relativi danni ai mezzi denunciati all'assicurazione erano falsi, ma erano vere le polizze, intestate a ignari clienti oppure a familiari, parenti e amici dei malfattori e anche i risarcimenti ottenuti tramite carrozzieri compiacenti. Un presunto raggiro da 100mila euro, portato alla luce anche grazie al lavoro di un investigatore privato, quello subìto da UnipolSai, ora parte civile al processo al Tribunale di Monza che vede 5 imputati a vario titolo di associazione a delinquere, sostituzione di persona e falso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Danni falsi, risarcimenti veri: truffa assicurativa denunciata da UnipolSai

