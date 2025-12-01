dan jeannotte rivela i dietro le quinte di star trek strange new worlds stagione 3

scorcio dietro le quinte di “star trek: strange new worlds” stagione 3. Le riprese della terza stagione di “Star Trek: Strange New Worlds” sono in fase finale e i protagonisti condividono immagini che mostrano il lato più spensierato e divertente della produzione. Tra le figure più attive sui social, spicca Dan Jeannotte, che interpreta il Lt. Sam Kirk, e che ha pubblicato numerose foto dal set, rivelando aspetti inediti della lavorazione e alcuni dettagli sul suo personaggio. il ruolo del tenente sam kirk e il suo apporto comico. Il tenente Sam Kirk è stato introdotto come un xeno-antropologo e amico del capitano Christopher Pike (Anson Mount) all’inizio della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

