Dan Ink e Christopher Dän | il franchising che in poco più di un anno si impone come leader nazionale nel settore tattoo

C'è un fenomeno italiano che sta attirando l'attenzione degli investitori, dei media e del mercato retail: si chiama Dan Ink e nasce da un'idea e da un nome, Christopher Dän, imprenditore e fondatore del brand. Con poco più di un anno di attività, il gruppo ha raggiunto una crescita esponenziale nei numeri, nella presenza territoriale e nello sviluppo del modello di business, posizionandosi come il primo franchising nazionale nel settore dei tatuaggi per innovazione, standard qualitativi e scalabilità del format. La vera novità introdotta da Christopher Dän non è semplicemente quella di replicare un salone di tatuaggi, ma di trasformare il concetto stesso di tattoo store in un'esperienza di lusso accessibile, con un sistema operativo centralizzato, automatizzato e soprattutto replicabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dan Ink e Christopher Dän: il franchising che in poco più di un anno si impone come leader nazionale nel settore tattoo

