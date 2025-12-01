Dall’irpinia al Regno Unito i 100 anni di Carmela e gli auguri dei Re

Il 29 novembre 2025 Carmela Bello, nata a Montella e da molti anni residente a Wolverhampton, ha festeggia il traguardo straordinario dei 100 anni. Cresciuta nella Montella rurale, tra lavoro nei campi, raccolta delle castagne e legna dalle montagne, Carmela ha ereditato dalla sua terra forza, determinazione e spirito di sacrificio. Figlia di Antonio Bello, figura di spicco nella politica montellese del dopoguerra, ha portato con sé in Inghilterra i valori solidi della sua famiglia. Negli anni '50 ha sposato Americo, grande amore della sua vita, con cui ha condiviso 25 anni di matrimonio prima della sua prematura scomparsa.

