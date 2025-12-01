Dall’Australia agli Stati Uniti il tartufo umbro approda anche da Costco
DA OLTRE quarant’anni, Le Vie del Tartufo rappresenta una delle realtà più solide e dinamiche del panorama agroalimentare umbro. Nata nel 1980 dall’intuizione di Giovannino Cecchini, esperto tartufaio che trasformò il suo legame con la terra in un progetto imprenditoriale di successo, l’azienda ha saputo crescere restando fedele alle proprie radici: il tartufo come simbolo di eccellenza, autenticità e innovazione. Oggi, sotto la guida della nuova generazione Andrea e Silvia Cecchini e del direttore commerciale Daniele Tintori (nella foto in basso), Le Vie del Tartufo opera in oltre 90 Paesi con un’organizzazione moderna e strutturata che unisce tradizione familiare e visione internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
