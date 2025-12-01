Quella che era nata come una piccola pizzeria di quartiere affacciata sulla costa abruzzese è oggi un simbolo di crescita coraggiosa, capace di portare il nome della regione in una delle classifiche più prestigiose al mondo e di raccontare, attraverso la pizza, una storia di vita, lavoro, territorio e visione condivisa. Un traguardo mondiale nato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Dalla riviera abruzzese alle top 50: l’ascesa di Carpe Diem