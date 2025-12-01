Dalla riviera abruzzese alle top 50 | l’ascesa di Carpe Diem
Quella che era nata come una piccola pizzeria di quartiere affacciata sulla costa abruzzese è oggi un simbolo di crescita coraggiosa, capace di portare il nome della regione in una delle classifiche più prestigiose al mondo e di raccontare, attraverso la pizza, una storia di vita, lavoro, territorio e visione condivisa. Un traguardo mondiale nato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Maltempo, forti disagi sulla costa abruzzese: aereo Ryanair non riesce ad atterrare a Pescara - Il 3 dicembre inizieranno gli Stati Generali della Moda all’Aurum - Finanziamenti regionali, 1 mlione e 700 mila euro per convivenza con la fauna selvatica: questo e - facebook.com Vai su Facebook
La pizzeria abruzzese Carpe Diem (nata a Montesilvano) tra le migliori catene al mondo secondo 50 Top Pizza - É la prima catena in Abruzzo a essere inserita nella 50 Top World Artisan Pizza Chains 2025, Carpe Diem porta valore e orgoglio al territorio con un nuovo riconoscimento internazionale: uno dei locali ... Scrive ilpescara.it