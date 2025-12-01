G li psicologi lo chiamano “Terzo Spazio”: non è casa, non è scuola, ma un luogo fatto di risate tra amici, di segreti sussurrati su una panchina, di partite improvvisate in cortile e video condivisi su TikTok. È quel pomeriggio in biblioteca dove si fa finta di studiare, ma in realtà si scoprono i primi amori. È un posto lontano dagli occhi dei genitori. « I rapporti di amicizia in assenza degli adulti sono fondamentali per la crescita » spiega lo psicologo Matteo Lancini. Al di là, però, dei bei discorsi, i genitori italiani vivono comunque un grande dilemma e conflitto tra il desiderio di proteggere e il bisogno di lasciar andare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dalla ricerca promossa da Ringo e AstraRicerche, il 90% dei genitori crede che il terzo spazio, il tempo libero tra amici, sia fondamentale. Il problema è che solo il 33% lo concede. Perché?