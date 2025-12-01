Dalla moglie Susanna Artero al suo più grande rimpianto Licia Colò | tutte le donne che hanno lasciato il campione del tennis italiano

«H o amato tanto e, in pochi casi, moltissimo. Ho avuto quattro donne davvero importanti e tutte mi hanno lasciato». Nicola Pietrangeli, mito assoluto del tennis italiano morto a 92 anni, non ha mai nascosto il ruolo centrale che l’amore ha avuto nella sua lunga vita. Il primo azzurro a vincere uno Slam, nel 1959, ha avuto una vita sentimentale intensa, segnata da quattro relazioni fondamentali che lui stesso ha sempre ricordato: Susanna Artero, Licia Colò, Lorenza e Paola (i cui cognomi non sono mai stati resi noti). Quattro storie diverse, quattro capitoli che lo hanno accompagnato lungo settant’anni di passioni, dolori e rinascite. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla moglie Susanna Artero al suo più grande rimpianto Licia Colò: tutte le donne che hanno lasciato il campione del tennis italiano

