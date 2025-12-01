Dalla Milano da bere al sindaco con le bollicine

Filippo Champagne tra provocazioni, social e politica surreale: il Ganassa che vuole Palazzo Marino L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Dalla Milano da bere, al sindaco con le bollicine

Milano, capitale dell'aperitivo. Viaggio nel capoluogo lombardo, dal Caffè Campari nato nel 1867 agli anni ‘60, con il Bar Basso e l’invenzione del Negroni Sbagliato, dalla Milano da bere degli anni ‘80 fino ai giorni nostri Da Officina Italia Tgr, ogni sabato alle - facebook.com Vai su Facebook

Milano solo da bere? - In una lunga intervista al rientro dalle vacanze il sindaco di Milano ha raccontato l'intenso settembre che lo attende. Secondo ilgiorno.it

Inchiesta urbanistica Milano, incontro Sala-Pd. Dem: "Ribadito appoggio al sindaco" - Nell'incontro di domenica sera tra i vertici del Partito democratico milanese e il sindaco Beppe Sala, iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sull'urbanistica della città, i dem hanno ... Da tg24.sky.it

Milano Murata, il sindaco Sala e i mattoni della satira: spunta un nuovo murale sullo scandalo urbanistico - Sulla facciata della Galleria d’Arte Moderna di Milano, il 22 luglio, è comparso (e rimosso, dopo qualche ora) il murale «Milano Murata», l’ultima provocazione pop ... Riporta milano.corriere.it

Milano, il sindaco Sala: «Sulla vendita di San Siro sono stato coraggioso. Sto bene, ma ho passato un'estate difficile» - Perché nel rispetto dei lavori di tutti, in questo caso della giustizia, e per me non è un modo di dire perché non mi sono permesso una parola di ... Si legge su milano.corriere.it

Milano, tutti i fallimenti del sindaco Sala e della città targata Pd - Il sindaco del «questa non è Gotham City», salvo poi recitare in un video dei Club Dogo in cui il capoluogo milanese ricordava proprio la città di ... Scrive iltempo.it

Milano, vendita di San Siro: c'è l'accordo Milan e Inter. Il sindaco: «Stadio pronto nel 2031» - La delibera approda oggi in Giunta con una cifra ufficiale: il Comune di Milano parteciperà alle spese di ... Si legge su leggo.it