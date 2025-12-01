Dalla Bulgaria alle Dolomiti | nasce il 109esimo Giro d’Italia C’è la ‘tappa Bartali’ in Toscana

ROMA – Il velo è caduto. Nella cornice dell’Auditorium Parco della Musica è nato ufficialmente il 109esimo Giro d’Italia. La Corsa Rosa andrà in scena dall’8 al 31 maggio. Svelato anche il percorso del Giro Women, al via il 30 maggio. Sul palco, accolti da Pierluigi Pardo, hanno sfilato i campioni Simon Yates ed Elisa Longo Borghini, insieme alla leggenda Vincenzo Nibali. Presenti i vertici di Rcs e una delegazione del governo bulgaro. Si parte dall’Est: la Bulgaria. Sarà una Grande Partenza inedita. Le prime tre tappe si correranno in Bulgaria. Si inizia sul Mar Nero, da Nessebar a Burgas. Poi spazio alle insidie con l’arrivo a Veliko Tarnovo e la chiusura a Sofia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it