Dal Pumpkin Spice Latte al Christmas Coffee il nuovo trend di TikTok

Roma, 1 dicembre 2025 – Con l’arrivo dell’inverno, cresce la ricerca di esperienze calde, avvolgenti e rilassate in pieno spirito hygge, la filosofia nordica che celebra il piacere delle piccole cose attraverso rituali quotidiani all’insegna del comfort e del benessere. È in questo scenario che nasce il trend TikTok del “Coffee Cozy Winter ”, che trasforma la pausa caffè da abitudine "al volo", in un’esperienza lenta e multisensoriale. I video mostrano tazze fumanti in ambienti raccolti dalle luci soffuse: un immaginario che spinge molti a ricercare la stessa atmosfera anche nei coffee shop, diventati il nuovo punto di incontro della Gen Z, che, sempre più orientata alla sober curiosity, sostituisce l’aperitivo serale con un Caffè al pistacchio o un Pumpkin Spice Latte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dal Pumpkin Spice Latte al Christmas Coffee, il nuovo trend di TikTok

