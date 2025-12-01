Dal Mezzogiorno la risposta alla Silicon Valley | da Harmonic Group quasi 600mln per il piano industriale 2026-2030

L'assemblea degli azionisti di Harmonic Innovation Group Società Benefit S.p.A (HIG) approva il Piano Industriale 2026-2030 e l'operazione straordinaria di finanziamento al servizio della sua esecuzione. Siglato il closing del round di finanziamento che vede HIG attrarre capitali per complessivi €592 milioni tra equity e finanziamento soci convertibile che supporteranno l'importante piano.

Dal Mezzogiorno la risposta alla Silicon Valley: da Harmonic Group quasi 600mln per il piano industriale 2026-2030 - Una via italiana e mediterranea verso l’innovazione per una visione etica ed umanistica del futuro che valorizza la centralità culturale e geostrategica del sud e dell’area EUMENA e Global South ... msn.com scrive