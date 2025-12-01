Dal bollino di qualità di Macron al Democracy Shield | l’Europa costruisce la macchina della censura
Lo scorso febbraio, quando il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance affermò che “in Gran Bretagna e in tutta Europa la libertà di parola è in ritirata”, i grandi media mainstream reagirono con stizza e in modo scomposto. Eppure – piaccia o meno, e al di là delle evidenti contraddizioni che lo stesso Vance deve affrontare sul medesimo tema negli Stati Uniti – il vicepresidente degli Stati Uniti mise il Vecchio Continente dinanzi a una amara verità. E gli Stati europei – così come la burocrazia dell’Ue – in quest’ultimo periodo, stanno facendo di tutto per dare ragione a Vance. Francia e Germania in testa. 🔗 Leggi su It.insideover.com
News recenti che potrebbero piacerti
Un impegno che nasce dal cuore: 2 Bollini Rosa per la salute delle donne. La Casa di Cura L’Immacolata ha ottenuto 2 Bollini Rosa dalla Fondazione Onda, un riconoscimento che non premia solo la qualità clinica, ma soprattutto l’attenzione, la delicatez - facebook.com Vai su Facebook