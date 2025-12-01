Dal 14 dicembre l’Alta Velocità sbarca a Cecina | ecco gli orari per Roma e Torino

CECINA – Una novità strategica per la mobilità della costa livornese. A partire dal 14 dicembre, la stazione di Cecina entrerà nel circuito dell’alta velocità. Trenitalia ha deciso di attivare una fermata per il Frecciarossa sulla tratta tirrenica. Il servizio collegherà il territorio direttamente con la direttrice Torino-Genova-Roma. Si tratta di una fase sperimentale. L’azienda monitorerà attentamente i dati di utilizzo per valutare il consolidamento del servizio in futuro. Due gli appuntamenti quotidiani previsti sui binari. Per chi viaggia verso Nord, sarà disponibile il Frecciarossa 8606. Il convoglio, proveniente da Roma e diretto a Genova e Torino Porta Nuova, fermerà a Cecina la mattina alle ore 9:10. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it