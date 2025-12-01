Dal 1 dicembre sconto sul bollo auto A chi spetta la riduzione e come ottenerlo
Dal primo dicembre è attivo un nuovo servizio che permette di ottenere uno sconto del 10% sul bollo auto tramite domiciliazione bancaria. Il funzionamento è semplice e collegato a procedure digitali, e l’obiettivo — come anticipato dall’assessore al Bilancio Giancarlo Righini — è duplice: “rendere più semplice la vita ai contribuenti” e, allo stesso tempo, favorire un rapporto “più moderno, trasparente ed efficiente” con l’amministrazione. La misura riguarda alcuni proprietari di auto che hanno la possibilità di ottenere lo sconto seguendo pochi passaggi. L’adesione si effettua online tramite Spid, Cie o Cns, e la procedura richiede che la domiciliazione risulti attiva entro l’ultimo giorno del mese precedente al pagamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
