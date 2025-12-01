Da via delle Panche a viale Luder lavori in città
Firenze, 1 dicembre 2025 - Da via delle Panche a viale Luder, sono diversi gli interventi stradali che inizieranno da oggi, 1 dicembre, a Firenze. Oggi inizieranno i lavori di asfaltatura a seguito di interventi di Publiacqua in via delle Panche. L’intervento sarà effettuato in orario notturno 21-6. Per quanto riguarda i provvedimenti la prima fase prevede l’interruzione della circolazione tra via delle Montalve e via Spinucci e un divieto di transito tra via del Greco e via delle Montalve. Inoltre scatterà un restringimento con senso unico in via delle Montalve (da via delle Panche verso via Spinucci). 🔗 Leggi su Lanazione.it
