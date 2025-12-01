Da Varrone l' Angus etico Vergara e Brunello Poggio di Sotto

Angus per la seconda serata in via Alessio di Tocqueville (politico e giurista), in uno dei migliori, se non il miglior spaccio di carne a Milano, per «Varrone On Tour», la vagabonda idea di Massimo Minutelli e Tony Melillo che viaggiano a caccia di produttori fuori norma tra Italia e Spagna (con tanto di video reportage) per svelare i segreti della loro materia prima e del vino da accoppiarle. Archiviato a ottobre l'incontro tra Ca' Negra e Biondi-Santi dedicato al Wagyu puro, a novembre è toccato alla carismatica figura di Miguel Vergara, l'alfiere dell'allevamento etico e sostenibile con i suoi sapienti incroci genetici e Poggio di Sotto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

