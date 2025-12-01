Can Yaman è un attore e modello turco nato a Istanbul l’8 novembre 1989, divenuto particolarmente popolare in Italia grazie alle sue interpretazioni in diverse serie televisive trasmesse nel nostro Paese. Alto 185 centimetri, con occhi e capelli castani, Yaman ha conquistato il pubblico italiano non solo per il suo aspetto, ma soprattutto per il legame profondo che lo unisce alla cultura italiana. Nato nel quartiere di Suadiye di Istanbul da genitori di origini kosovare di etnia albanese, Can ha vissuto un’infanzia segnata dal loro divorzio, avvenuto quando aveva solo 5 anni. Le difficoltà finanziarie della famiglia resero fondamentale il ruolo delle nonne nella sua educazione e cura, un’esperienza che ha forgiato il suo carattere e la sua determinazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Da Uomo dell’Anno a Tigre della Malesia: chi è Can Yaman, l’attore poliglotta che ama l’Italia e interpreta Sandokan nella nuova serie di Rai 1 (in onda da stasera)