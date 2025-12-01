Da Sydney a Instabile | Josten ritrova la sua voce

Con Instabile, nuovo singolo, Josten torna in primo piano trasformando stanze piene di bozze e notti insonni in un racconto musicale estremamente personale, che mette a nudo il suo percorso emotivo più delicato. Il rientro dopo il silenzio Con Instabile, pubblicato da Troppo Records e prodotto da Matteo Lacertosa, Josten inaugura un capitolo inedito del

“Instabile”, il ritorno di Josten dopo anni di silenzio trascorsi a Sydney - C’era una stanza piena di bozze, file non chiusi e appunti scritti nelle notti in cui la voce era solo un filo spezzato da ansie e paure. Come scrive mediterranews.org