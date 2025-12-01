Da Steve Jobs a Madre Teresa di Calcutta passando per Marilyn Monroe l’AI consente di dialogare con le icone della storia Un fenomeno affascinante che solleva entusiasmi ma anche qualche perplessità
G razie all'intelligenza artificiale è oggi possibile dialogare con le grandi personalità del passato. E chi non ha sognato, almeno una volta nella vita, di fare una chiacchierata con Shakespeare, Jane Austen, Madre Teresa di Calcutta o Freud? Intraprendere con loro verosimili e coinvolgenti conversazioni è oggi un gioco da ragazzi: basta scaricare un'app, formulare una o più domande e attendere di ricevere le risposte. Si può chiedere di tutto, dalle abitudini del periodo in cui hanno vissuto alle loro opinioni sui grandi temi odierni: risponderanno in modo coerente e sorprendentemente vicino al loro stile.
Steve Jobs, la figlia Eve senza eredità: la madre non vuole lasciarle nulla. «Ingiusto arricchirsi così» - Non erediterà nulla dell'immenso patrimonio che il padre ha lasciato, ma Eve Jobs è ben avviata a diventare ricca di suo.
