da oltre 120 anni facilitiamo il traffico marittimo

UN GRUPPO, quello Frittelli Maritime Group, che rappresenta un punto saldo dell’economia marchigiana e anconetana in particolare. Al timone di comando vi è Alberto Rossi, e dal 1903 l’azienda facilita tutti i traffici marittimi: merci, persone e idee. "Le nostre radici – spiega Alberto Rossi, 66 anni - affondano nel 1903 ma nel 2001, con la fusione della Frittelli spa con la Maritime Agency spa, si realizzò una perfetta integrazione tra l’esperienza e la tradizione marinara della prima con il dinamismo e l’innovazione della seconda". Presidente Rossi, che cos’è oggi FMG? "FMG può dirsi oggi una vera e propria architettura del trasporto: le business unit che costituiscono l’azienda sono in grado di fornire assistenza all’intero ciclo delle operazioni riguardanti le navi, le merci, i passeggeri e gli equipaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

