Da oggi la serie turca va in onda con due puntate al giorno Tra i tanti colpi di scena Bahar dice a Sarp che tra loro non potrà esserci un futuro insieme e Suat arriva nella casa di montagna per portare via sua figlia e i suoi nipoti
D opo il fallimento della fuga di Bahar dalla casa di montagna, nelle nuove puntate della serie turca La forza di una donna si conosceranno le conseguenze di quanto accaduto. Bahar ha rinunciato alla libertà per salvare Arif, Sarp ha mostrato tutta la sua gelosia davanti a P?r?l e il chiarimento notturno tra gli ex coniugi ha riportato a galla ferite mai chiuse. Oggi e domani, lunedì 1 e martedì 2 dicembre, ci sarà un nuovo colpo di scena. E proprio da oggi saranno due gli appuntamenti quotidiani con la serie di Canale 5: ogni giorno vanno infatti in onda due puntate, una alle 16:00 e la seconda alle 18:30, al posto di una delle strisce quotidiane del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Iodonna.it
