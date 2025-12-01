Da oggi aumentano il costo dei parcheggi e gli stalli a pagamento il Pd | Ennesimo prelievo dalle tasche dei pescaresi

Al via da oggi, lunedì 1 dicembre, gli aumenti tariffari per i parcheggi a Pescara.Mentre dal 7 gennaio scatteranno anche nell’area di risulta. «L’ennesimo prelievo dalle tasche dei pescaresi È arrivato il giorno degli aumenti dei parcheggi a Pescara», scrivono il vicepresidente del consiglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

oggi aumentano costo parcheggiDa oggi aumentano il costo dei parcheggi e gli stalli a pagamento, il Pd: "Ennesimo prelievo dalle tasche dei pescaresi" - A partire da lunedì 1 dicembre a Pescara aumenta il costo per lasciare i veicoli in sosta e vengono incrementate le aree nelle quali si dovrà pagare ... Riporta ilpescara.it

Di Pillo (Pettinari sindaco): "Parcheggi più cari e cantieri in ritardo e arriva il Natale, il suicidio di una città" - Chiesto il ritiro della delibera: "Nessuna scelta sostenibile, solo un modo per fare cassa" ... Segnala ilpescara.it

