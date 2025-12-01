Da Musetti e Fognini fino a Cobolli e Paolini | il tennis azzurro piange Nicola Pietrangeli

Periodicodaily.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nicola Pietrangeli è morto oggi, lunedì 1 dicembre, all'età di 92 anni e ha raccolto l'affetto di tutto il mondo dello sport e non solo. Particolarmente commossi i tennisti azzurri, di ieri e di oggi, che sono cresciuti nel suo esempio. Da Panatta e Barazzutti fino a Musetti e Fognini, passando per Paolini, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

musetti fognini fino cobolliDa Musetti e Fognini fino a Cobolli e Paolini: il tennis azzurro piange Nicola Pietrangeli - Il mondo del tennis ha abbracciato per l'ultima volta Pietrangeli, primo italiano a trionfare in uno Slam (al Roland Garros nel 1959) e capitano nello storico trionfo del 1976 in Coppa Davis, torneo ... Come scrive adnkronos.com

musetti fognini fino cobolliLacrime per Pietrangeli da Panatta a Bertolucci, da Nadal a Barazzutti, Musetti e Fognini. Attesa per Sinner - Il cordoglio dei tennisti per la scomparsa del grande Nicola: i ricordi degli Azzurri della Davis del 1976, ma anche di quelli più giovani. Da sport.virgilio.it

musetti fognini fino cobolliCoppa Davis, Berrettini e Cobolli trascinano l’Italia in semifinale: Austria battuta in due match. Azzurri convincenti anche senza Sinner e Musetti - E la vittoria è arrivata: l’Italia debutta con un successo nelle Final 8 di Coppa Davis. Secondo ilfattoquotidiano.it

Musetti vola agli ottavi degli Us Open: Cobolli si ritira nel terzo set, è il toscano a vincere il derby - Il derby azzurro nel terzo turno degli Us Open ha sorriso a Lorenzo Musetti, che ha approfittato del ritiro del romano Flavio Cobolli (n. Si legge su corrieredellosport.it

musetti fognini fino cobolliÈ la Coppa Davis del riscatto di Berrettini e della consacrazione di Cobolli: l’Italia del tennis è sul tetto del mondo anche senza Sinner e Musetti - Senza Sinner e Musetti, i due tennisti romani hanno conquistato il quarto titolo mondiale nella storia azzurra a Bologna ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Musetti agli ottavi degli US Open: Cobolli si ritira al 3° set - Lorenzo Musetti si aggiudica il derby azzurro sul Louis Armstrong contro l'amico Cobolli (ritirato al 3° set) e va per la prima volta agli ottavi di finale degli Us Open, in cui affronterà lo spagnolo ... Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Musetti Fognini Fino Cobolli