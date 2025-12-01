Da Mercedes ad Alfa Romeo viaggio in Patagonia con le auto classiche

È la Mercedes-Benz 290 Sport C del 1936 a vincere la trentaseiesima edizione della 1000 Millas Sport in Argentina organizzata dallo storico Club de Automóviles Sport. Ben 1600 chilometri di gara con 90 prove speciali, di cui più di un terzo su sterrato, attraverso la Patagonia nord-occidentale che dalla penisola di Llao Llao e San Carlos de Bariloche porta ai confini con il Cile, fino alle Ande e alle vette del Cerro Catedral, El Camino 7 Lagos, Villa La Angostura e El Bolson. Podio tutto sudamericano quest’anno, con in seconda e terza posizione Hudson Super Six del 1926 di Walter Kricorian Alejandro Schiaffino e la MG TB del 1939 di Daniel e Santiago Penone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Mercedes ad Alfa Romeo, viaggio in Patagonia con le auto classiche

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alfa Romeo 147 GTA (2004) Una sportiva dal cuore italiano Certificata ASI con C.R.S. Anno: 2004 86.000 km circa Nero Metallizzato A.R. 846/A – Interni pelle bicolore + dettagli sportivi GTA € 26.900 ? Ci sono auto che non si limitano a p - facebook.com Vai su Facebook

Da Mercedes ad Alfa Romeo, viaggio in Patagonia con le auto classiche - Benz 290 Sport C del 1936 a vincere la trentaseiesima edizione della 1000 Millas Sport in Argentina organizzata dallo storico Club de Automóviles Sport. Si legge su msn.com

Giulia, M3 e C63: super berline a confronto - VIDEO - Insieme, queste tre berline oltrepassano i 1400 cavalli di potenza e sanno far sognare gli appassionati di auto sportive, anche se hanno due porte in più. Segnala quattroruote.it

Alfa, BMW e Mercedes-AMG - Insieme, queste tre berline oltrepassano i 1400 cavalli di potenza e sanno far sognare gli appassionati di auto sportive, anche se hanno due porte in più. Segnala quattroruote.it

Alfa Romeo Tonale: un viaggio emozionale e simbolico per annunciare il suo arrivo - Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, nel prossimo fine settimana, presso gli showroom Alfa Romeo, si terrà il primo Porte Aperte dedicato all’ultima novità relativa alla gamma di Alfa Romeo. Da motorionline.com

Alfa Romeo E-CUV: negli USA Audi, BMW e Mercedes potrebbero perdere colpi - CUV rappresenta una delle principali novità future della gamma della casa automobilistica del Biscione, con debutto previsto nel 2029. Scrive clubalfa.it

Alfa Romeo, viaggio tra stile, motori e passione nel nuovo libro di Francesco Domenighini - Con una narrazione avvincente e immersiva, Francesco Domenighini ci conduce lungo un entusiasmante itinerario nella storia di Alfa Romeo, uno dei marchi automobilistici più iconici e amati del ... Segnala clubalfa.it