Da Lupi e Tajani un sì al proporzionale
Si è chiusa ieri, a Roma, l’Assemblea nazionale di Noi Moderati. Una tre giorni in cui il partito guidato da Maurizio Lupi ha definito i contorni del proprio messaggio identitario e «varato» formalmente il movimento giovanile. Chiudendo la kermesse, Lupi ha tracciato il bilancio del percorso fin qui compiuto dal movimento. «Siamo nati solo due anni fa, cresciamo e ci radichiamo sui territori, grazie ad una classe dirigente importante. Una scommessa - ha proseguito - che abbiamo giocato insieme alla leader della nostra coalizione, Giorgia Meloni, sapendo fin dall’inizio che il pluralismo è una ricchezza e che si governa, si vince o si perde insieme». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
