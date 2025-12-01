Da Londra a Crema Storia dell’ex bancario che fa un gelato strepitoso

Gamberorosso.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla visione di Giovanni Ventura e Albana Hamzaj, una gelateria nel cuore di Crema che celebra il territorio e le materie prime autentiche, trasformando ogni gusto in un viaggio di qualità, ricerca e passione artigianale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Da Londra al Tirolo: l’orata con patate e crema di porri di chef Johannes Nuding - E' qui che lo chef Johannes Nuding, 39 anni, ex tristellato allo ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Londra Crema Storia Dell8217ex