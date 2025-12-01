Da grande vorrei fare il genitore | educare tra complessità ascolto e imperfezione

Essere genitori oggi è davvero “il mestiere più difficile del mondo”? Per Elvira Dalò e Antonella Maestro, autrici del libro “ Da grande vorrei fare il genitore”, la risposta è sì – ma non per colpa dei ragazzi. A rendere tutto più complesso è soprattutto la società in cui viviamo, cambiata in profondità e molto più veloce, frammentata, incerta rispetto al passato. Le due autrici, impegnate da anni in percorsi educativi, mediazione familiare e laboratori con mamme e papà, raccontano una genitorialità fatta meno di “regole perfette” e più di domande, relazioni e continua ricerca. Una famiglia dentro una società che è cambiata. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

