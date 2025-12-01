Da Eternity e Marty Supreme a The Drama | I Wonder Pictures punta in alto per il 2026

Dopo un anno di film di sicuro interesse, I Wonder Pictures promette di chiudere in bellezza e rilanciare con un 2026 di alto livello, da Marty Supreme a The Drama. Quando un anno fa da Sorrento, e poi di nuovo 6 mesi fa da Riccione, ci eravamo soffermati sul listino I Wonder Pictures e sui film che avrebbe proposto nei mesi successivi, non avevamo potuto evitare di sottolineare l'ottimo lavoro fatto e in corso d'opera nel selezionare e portare film che avessero sia un'appetibilità pop che autoriale. E nel vederli, quei film, non avevamo potuto che confermare, da The Legend of Ochi a The Smashing Machine, passando per Warfare e Together. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Da Eternity e Marty Supreme a The Drama: I Wonder Pictures punta in alto per il 2026

News recenti che potrebbero piacerti

Mancano pochi giorni all'uscita di ETERNITY! Ecco l'opinione di chi ha potuto godersi questa coccola in anteprima! ? ETERNITY con Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner e l'attrice premio Oscar Da'Vine Joy Randolph è al cinema dal 4 dicembre. #Et - facebook.com Vai su Facebook

Marty Supreme, recensione: il miglior Timothée Chalamet e un film che sembra una pallina impazzita - Marty Supreme è un intenso romanzo di formazione che riflette sul cambiamento, sull'ossessione e sul tumulto della crescita, esaltato dalla regia di Josh Safdie e dalla prova di Timothée Chalamet. Lo riporta movieplayer.it

Marty Supreme, la recensione: Timothée Chalamet, il ping pong, l'ego, le ambizioni e le seconde chance - Marty Supreme film 2025 recensione trama e critica del film di Josh Safdie con Timothée Chalamet di cosa parla e com'è Marty Mouser analisi del film ... comingsoon.it scrive

Marty Supreme, la recensione del film da Oscar di Timothée Chalamet - Dopo le prime proiezioni, in molti hanno iniziato a parlare di Oscar per Timothée Chalamet - Riporta ciakmagazine.it

‘Marty Supreme’ Is Proof Timothée Chalamet Could Be One of the Greats - Josh Safdie gifts the star with a gritty, giddy sports movie that pays tribute to the do- Si legge su rollingstone.com

Marty Supreme Review — A Truly Special Movie to Close Out the Year - The season of giving is upon us, so what better time than now for Marty Supreme? Scrive fandomwire.com

"Marty Supreme", il film con Timothée Chalamet è il secret movie del 43° Torino Film Festival - Il film sarà presentato al TFF come secret event screening in anteprima mondiale. Da torinoggi.it