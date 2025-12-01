Da Alicante a Suisio con più di 250 chili di hashish sul tir | quattro arresti

L’operazione è partita dopo l’avvisamento, a Porta Garibaldi, di un tir con una targa spagnola sospetta. Da Milano i carabinieri della Compagnia Duomo lo hanno seguito fino alla Bergamasca dove, in un capannone industriale dismesso a Suisio, hanno visto l’autista e tre uomini scaricare alcuni pesanti sacchi. Intervenuti con i colleghi di Bergamo, i militari hanno trovato 258 chili di hashish suddivisi in panetti, che erano stati trasportati nascosti in un sottofondo del mezzo. In manette sono finiti un 54enne, il conducente del tir che proveniva da Alicante, e tre bergamaschi di 28, 29 e 32 anni, incensurati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it