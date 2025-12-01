Culle vuote cucce piene | cambia il carrello degli italiani ma spendono solo le generazioni senior ecco perché non è un bene

I consumi sono depressi: nel terzo trimestre di quest’anno le famiglie italiane hanno speso meno del 2007, alla vigilia della crisi finanziaria, ma meno persino del terzo trimestre del 2011. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Culle vuote, cucce piene: cambia il carrello degli italiani, ma spendono solo le generazioni senior (ecco perché non è un bene)

Altri contenuti sullo stesso argomento

*Qualità della vita alta ma Salerno perde abitanti* ? Città vivaci, culle vuote: la sfida demografica frena la crescita Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #Salerno #città #qualità #vita #abitanti #rischia #sotto #residenti #2050 - facebook.com Vai su Facebook

Se questa è vita da cani. A Cesena culle vuote e cucce sempre più piene: "Un cucciolo è una gioia" - L’assessore Bertani punta sul benessere animale mettendo in luce le responsabilità dei padroni. Segnala msn.com

Culle vuote, cucce piene: cambia il carrello degli italiani, ma spendono solo le generazioni senior (ecco perché non è un bene) - I consumi sono depressi: nel terzo trimestre di quest’anno le famiglie italiane hanno speso meno del 2007, alla vigilia della crisi finanziaria, ma meno persino del terzo trimestre del 2011 ... Secondo msn.com