Per un’intera generazione, My Hero Academia è stato il pilastro dello shonen moderno. Dal 2016 a oggi, milioni di fan sono cresciuti seguendo le avventure di Deku e compagni, attraversando l’adolescenza fino all’età adulta con un anime che ha definito un’epoca. Ora che l’ottava e ultima stagione sta chiudendo definitivamente questa saga epica, era inevitabile chiedersi: chi prenderà il suo posto? La risposta potrebbe sorprendervi. Nonostante il clamoroso successo di Solo Leveling, che ha dominato le classifiche e conquistato il titolo di Anime of the Year, non è questa la serie destinata a diventare il prossimo fenomeno generazionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Crunchyroll svela quale anime sta per battere il record detenuto da Solo Leveling (e non è scontato)