Crosetto sul piano di pace per Kiev | La Russia sa cosa non può cedere l’Ucraina
Sul piano Trump, il ministro della Difesa ha dichiarato di aver ascoltato numerose critiche e di averne mosse alcune lui stesso, ma ha evidenziato che si deve pur partire da un punto per raggiungere un obiettivo. L'aspetto positivo, secondo Crosetto, è che qualcuno abbia deciso di avviare un dialogo sul tema. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Non bastava il folle piano di riarmo, adesso il governo Meloni, con il ministro Crosetto, pensa pure alla leva militare. Il prossimo passo qual è, portare i giovani in guerra? Una follia, giorno dopo giorno la maggioranza sta creando sempre più incertezza. Leona - facebook.com Vai su Facebook
È di oggi la notizia che la Germania prepara un piano segreto in caso di guerra con la Russia e che si parla addirittura di 800mila soldati Nato pronti. La Francia rilancia il nuovo servizio militare rivolgendosi ai giovani e anche il Ministro Crosetto porterà in Parl Vai su X
Ucraina, Crosetto: "Da oltre tre anni muoiono mille uomini al giorno. La Russia sa benissimo cosa Kiev non può cedere" - La Russia sa quali sono le linee rosse che non si può chiedere all'Ucraina di superare. Si legge su affaritaliani.it
Crosetto “La Russia sa benissimo cosa Kiev non può cedere” - Per questo tutti noi non possiamo che volerne la fine immediata. Lo riporta msn.com
Crosetto critica il piano Trump per l’Ucraina: “Molto duro per Kiev, alcuni punti sono inaccettabili” - Il ministro della Difesa: "Contiene punti inaccettabili", ma lo considera un punto di inizio per una trattativa di pace ... Riporta ilfattoquotidiano.it