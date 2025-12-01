Crosetto a tutto campo dalla pace in Ucraina Mosca sa cosa Kiev non può cedere alle violenze pro-Pal | Se non condanni giustifichi

Guerre di sempre, pace futura e futuribile e la violenza ideologica tradotta in minaccia concreta crescente dei manifestanti di oggi rispetto alla quale moniti o silenzi che arrivano dalla sinistra lo portano a dire che: « Se non condanni, giustifichi ». E in mezzo, la sicurezza nazionale e una nuova forma di leva volontaria e di difesa. Il ministro Guido Crosetto, in una lunga intervista al Corriere della Sera, traccia una linea netta sulle prospettive del conflitto in Ucraina, ribadendo la necessità di garantire una pace duratura che impedisca future aggressioni russe. Contestualmente, poi, a completare quadro e analisi, dichiarazioni che spaziano dall'urgenza di trovare una soluzione diplomatica – anche partendo da proposte inizialmente criticate come il " piano Trump " – fino ad affrontare temi interni cruciali: tra cui la sicurezza nazionale di fronte alle minacce ibride, e la ferma condanna per l'irruzione intimidatoria alla sede de La Stampa.

