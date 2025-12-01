Crollo -23% degli allevamenti bovini

Il mondo della zootecnia italiana lancia un allarme: il calo degli allevamenti bovini ha raggiunto livelli ormai critici. «Negli ultimi dieci anni hanno chiuso 19.000 stalle, un calo che corrisponde a -23% e addirittura quelle da latte misto sono diminuite del 30%», ha denunciato il presidente di Assocarni, Serafino Cremonini, intervistato dall'agenzia Adnkronos. Un ridimensionamento drastico della base produttiva che, però, non ha comportato un crollo proporzionale dei capi. «Sono diminuiti molto meno per effetto di una concentrazione di allevamenti più grandi. In dieci anni i bovini da carne sono calati del 2,9% e quelli da latte del 4,9%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

