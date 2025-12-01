Crollo -23% degli allevamenti bovini
Il mondo della zootecnia italiana lancia un allarme: il calo degli allevamenti bovini ha raggiunto livelli ormai critici. «Negli ultimi dieci anni hanno chiuso 19.000 stalle, un calo che corrisponde a -23% e addirittura quelle da latte misto sono diminuite del 30%», ha denunciato il presidente di Assocarni, Serafino Cremonini, intervistato dall'agenzia Adnkronos. Un ridimensionamento drastico della base produttiva che, però, non ha comportato un crollo proporzionale dei capi. «Sono diminuiti molto meno per effetto di una concentrazione di allevamenti più grandi. In dieci anni i bovini da carne sono calati del 2,9% e quelli da latte del 4,9%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
L'ESERCITO DEGLI ESCLUSI / La roulette dei resti e il crollo degli ex leghisti ridisegnano il nuovo Consiglio: dentro i volti emergenti — da Micalizzi a Szumski — e big riconfermati come Marcato, De Berti e Tosi. Mai così lungo l’elenco dei nomi illustri rimasti f - facebook.com Vai su Facebook
"ALLEVAMENTI DADDA SOCIETA AGRICOLA S.S" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Cremonini (Assocarni): "In 10 anni spariti 19mila allevamenti, preoccupa calo produzione bovina" - Il presidente di Assocarni, intervistato dall'Adnkronos, lancia un grido di allarme e guarda al futuro: "dobbiamo implementare il tasso di autosufficienza". Scrive adnkronos.com
Cia, 'Regione intervenga subito per bloccare dermatite bovini' - "Intervenire immediatamente per fronteggiare l'emergenza e bloccare la diffusione del virus della dermatite bovina, attuare le misure di prevenzione per mettere al sicuro gli allevamenti non colpiti, ... Scrive ansa.it
Dermatite dei bovini, si riunisce in Regione l'Unità di crisi - Riunita l'Unità di crisi composta da Regione, Aziende sanitarie locali e ministero della Sanità per fare il punto e adottare le misure necessarie a seguito del primo caso in Sardegna di un focolaio di ... Segnala ansa.it