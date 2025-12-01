crolla un balcone in centro a palermo ferito il trombettista roy paci

Disavventura per il trombettista Roy Paci, rimasto leggermente ferito, ieri sera (30 novembre), a Palermo. Il musicista era uscito da casa per depositare la spazzatura differenziata quando è stato colpito da alcuni calcinacci caduti balcone del piano superiore dell’abitazione dove vive. Il crollo è avvenuto nel cortile interno dello stabile. Roy Paci ha riportato alcune escoriazioni, ma le conseguenze. 🔗 Leggi su Feedpress.me

