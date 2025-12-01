Crolla un balcone in centro a Palermo ferito il trombettista Roy Paci
Disavventura per il trombettista Roy Paci, rimasto leggermente ferito, ieri sera (30 novembre), a Palermo. Il musicista era uscito da casa per depositare la spazzatura differenziata quando è stato colpito da alcuni calcinacci caduti balcone del piano superiore dell’abitazione dove vive. Il crollo è avvenuto nel cortile interno dello stabile. Roy Paci ha riportato alcune escoriazioni, ma le conseguenze. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
Sfiorata la tragedia: proprio sotto il balcone danneggiato si trovano le strisce pedonali, ma al momento del crollo non c’erano persone a piedi - facebook.com Vai su Facebook
Crolla un balcone in centro a Palermo, ferito il trombettista Roy Paci - Disavventura per il trombettista Roy Paci, rimasto leggermente ferito, ieri sera (30 novembre), a Palermo. gazzettadelsud.it scrive
Crolla un balcone in centro a Palermo, paura per Roy Paci - Tanta paura per il musicista Roy Paci a causa del crollo di un balcone nella zona di via Mariano Stabile, nel centro storico di Palermo. Da mondopalermo.it
Crolla balcone in via Mariano Stabile, Roy Paci salvo per miracolo - Per pochi secondi il musicista Roy Paci ieri sera a Palermo non ha riportato gravi ferite. Come scrive blogsicilia.it