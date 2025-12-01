Crisi Fiorentina Kean l’ottimista | Momento complicato ma ne usciremo

Milano, 1 dicembre 2025 – “E' un momento complicato ma bisogna stare in piedi e dare il meglio. Speriamo di dare un ottimo contributo alla Fiorentina e andare ai Mondiali con la Nazionale ". Così Moise Kean, ai microfoni di Sky Sport, a margine del Gran Gala Aic. "Non c'è paura, è un momento negativo ma cerchiamo di dare sempre il 100% in allenamento. Con Vanoli ci stiamo adattando bene e col tempo penso che faremo tante belle cose. Mi fido dei miei compagni di squadra e sono sicuro che ne usciremo. Se parliamo di salvezza? Se ci mettiamo in testa queste cose non ne usciamo. Siamo tutti ottimisti e bisogna trasmettere questo anche alla città e ai tifosi, possiamo fare grandi cose". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

