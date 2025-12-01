Crisi demografica e carenza di competenze le strategie delle imprese lombarde

Si è svolto a Milano, lunedì 1 dicembre, l’evento “Internazionalizzazione e capitale umano la Lombardia e la sua filiera tecnico professionale protagoniste nel mondo”, organizzato da Confindustria Lombardia, con il patrocinio di Regione Lombardia e in collaborazione con Assolombarda e Confindustria Bergamo. L’incontro ha approfondito gli impatti che la crisi demografica e la carenza di competenze avranno sulla società e in particolare sul sistema produttivo lombardo, delineando possibili soluzioni in linea con il modello di sviluppo regionale e all’interno di un quadro nazionale ed europeo, rappresentato dalla cornice del Piano Mattei. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondisci con queste news

In sette mesi la città ha perso 392 abitanti: è la crisi demografica più grave ?CONTENUTO PREMIUM - facebook.com Vai su Facebook

Parlando della crisi demografica italiana, il presidente della Repubblica non riesce a esimersi dal citare «il contributo degli stranieri al benessere della società». Eppure le cronache raccontano un’altra realtà. Vai su X

Le aziende che guadagnano dalla crisi demografica - Diverse imprese italiane hanno trovato il modo di trarre profitto dalla domanda di servizi per una popolazione che invecchia o per i nascituri, che sono sempre meno Leggi ... Secondo internazionale.it

Settembre riparte dalla crisi demografica e dalla mancanza di lavoratori di qualità - Sono finite le vacanze (quest’anno più brevi e risparmiose per migliaia di famiglie). Lo riporta huffingtonpost.it

Quanto costa la crisi demografica. I numeri dell'Ufficio parlamentare di bilancio - Il trend demografico in corso incide negativamente sulla crescita italiana con impatti rilevanti sul mercato del lavoro, sul pil e sulla spesa pubblica per pensioni, sanità e assistenza agli anziani. Secondo ilfoglio.it

Perché il trend demografico italiano non può più impedire il declino della popolazione - Anche quest’anno si è tenuto in settembre a Mestre il Festival della Politica dal titolo Nascere al Mondo con sottotitolo Futuro e Demografia. ilfattoquotidiano.it scrive

Ubaldi (Genera): “Crisi demografica ormai strutturale, su PMA serve patto tra scienza, società e istituzioni” - “I nuovi dati ISTAT fotografano con nitidezza una crisi demografica che ha da tempo superato i confini dell’emergenza, per assumere i contorni di una trasformazione strutturale. Secondo quotidianosanita.it

Crisi demografica, gli ultimi dati Istat: l'Italia avrà 4 milioni di persone in meno. E una famiglia su quattro sarà senza figli - Le ultime previsioni Istat, aggiornate al 2024, rivelano un quadro demografico preoccupante: tra 25 anni l'Italia perderà oltre quattro milioni di persone, 4 famiglie su 10 saranno senza figli, mentre ... Come scrive corriereadriatico.it