Crescono tutti tranne uno Sondaggi politici un solo leader perde terreno

Nei giorni in cui la politica italiana si avvicina a un nuovo giro di confronti parlamentari e a un clima pre-elettorale sempre più percepibile, il quadro delineato dall’ultimo sondaggio Dire-Tecnè offre un’immagine significativa degli orientamenti degli elettori. Le interviste, condotte tra il 26 e il 27 novembre, mostrano un centrodestra complessivamente in crescita e un centrosinistra che registra segnali di consolidamento, mentre il Movimento 5 stelle attraversa una fase di flessione. Una fotografia che, pur nella sua apparente stabilità, racconta di piccoli spostamenti che, mantenuti nel tempo, potrebbero incidere sui futuri equilibri politici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

