Cremona | il nuovo questore è Carlo Ambra il più giovane d’Italia
Cremona, 1 dicembre 2025 – Cambio al vertice dell a Questura di Cremona. Questa mattina il nuovo questore Carlo Ambra, classe 1971, il più giovane questore d’Italia, si è presentato alla città nel giorno del suo insediamento. Il nuovo questore, originario di Napoli, con una lunga esperienza nella Digos, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università la Sapienza di Roma ed ha frequentato il corso per Commissari della Polizia di Stato entrando in servizio nel 1994. Il primo incarico alla Questura di Torino – Commissariato Centro e poi alla Digos fino al 1999. Quindi è stato trasferito alla Questura di Roma – Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e nell’agosto 2000 al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Polizia di Prevenzione (ex UCIGOS), fino al 2015. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
