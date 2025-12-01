Cremlino | Prese Pokrovsk e Volchansk
21.20 Le forze russe hanno conquistato le città di Pokrovsk, nella regione del Donetsk, e di Volchansk, nella regione di Kharkiv.Lo ha dichiarato Dmitry Peskov riferendo che il presidente russo è stato informato. Visitando un centro di comando delle truppe impegnate nel conflitto in Ucraina, Putin ha, intanto, affermato che le forze di Mosca devono prepararsi a continuare a combattere anche durante l'inverno e ha posto l'obiettivo di garantire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per condurre azioni militari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
