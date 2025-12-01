Cremeno dopo l’ultimo suicidio il comune corre ai ripari | 100mila euro per mettere barriere al ponte della Vittoria

Cremeno (Lecco) – L’ultima vittima giovedì sera, una donna di 41 anni, che ha scavalcato il parapetto del ponte della Vittoria a Cremeno e poi si è lasciata cadere di sotto, un salto di 96 metri che non le ha lasciato scampo. Prima di lei, a novembre già altre due persone avevano tentato il volo senza ritorno: una 42enne e una 64enne, fortunatamente bloccate in tempo. Proprio mentre si consumava l’ennesima tragedia, in Consiglio provinciale a Lecco è stato approvato il progetto di messa in sicurezza del ponte dei suicidi della Valsassina. Si tratta di un «sistema integrato di parapetti pedonali e stradali nell’ambito dei lavori di risanamento conservativo del ponte della Vittoria». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

