Juventusnews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosmi frena gli entusiasmi: «La Juventus di Spalletti non è ancora nata. Già in passato era successo che.». Le parole dell’ex tecnico. Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di  Sportmediaset, ha commentato il  momento attuale  della  Juventus  dopo la  vittoria sofferta  in  Champions League  contro il BodøGlimt e quella casalinga contro il Cagliari. L’ex allenatore ha  frenato l’entusiasmo, ritenendo che sia  prematuro  parlare di una  “Juventus di Spalletti”  pienamente realizzata. La continuità: il problema dei troppi pareggi. Cosmi  ha espresso la sua convinzione che  Luciano Spalletti  condivida la stessa  analisi cauta, nonostante i  miglioramenti evidenti  mostrati dalla squadra in alcuni frangenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

