Cosmi frena gli entusiasmi: «La Juventus di Spalletti non è ancora nata. Già in passato era successo che.». Le parole dell’ex tecnico. Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, ha commentato il momento attuale della Juventus dopo la vittoria sofferta in Champions League contro il BodøGlimt e quella casalinga contro il Cagliari. L’ex allenatore ha frenato l’entusiasmo, ritenendo che sia prematuro parlare di una “Juventus di Spalletti” pienamente realizzata. La continuità: il problema dei troppi pareggi. Cosmi ha espresso la sua convinzione che Luciano Spalletti condivida la stessa analisi cauta, nonostante i miglioramenti evidenti mostrati dalla squadra in alcuni frangenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cosmi frena gli entusiasmi: «La Juventus di Spalletti non è ancora nata. Già in passato era successo che…»